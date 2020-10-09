首十月﻿代購走私藥物拘20人﻿ ﻿檢貨值1780萬超去年總和﻿

疫情下港人難以往外地購買藥物，有商人想出代購走私藥物，海關過去兩周在各管制站，共偵破四十二宗沒許可證進口藥物案，檢獲一千八百四十箱中成藥物。今年截至本月六日，海關共檢獲市值一千七百八十萬元非法進口藥物，超過去年全年價值總數，行動中共拘二十人。



據了解，近來海關截獲未有有效許可證入口的藥物增加，估計主要因應疫情及封關等緣故，跨境活動近乎全面停頓，有商家想出一門鋌而走險生意，透過替客人從海外訂購藥物集體運送回港。據悉，過往港人往日本旅行時很喜歡購買少量藥品隨身帶回港，但鑑於檢疫問題，港人現時難以自行前往日本，所以出現代購門路。不過，正式進口藥物需要持有有效進口許可證，商家自行替客人訂購藥物進口本港未有事先取得許可證，當有關藥物運經本港關口時，海關即採取執法行動。



疫下難赴外地購藥物



海關過去兩周在落馬洲管制站，接連偵破共四十二宗懷疑沒有根據及按照有效進口許可證進口藥物的案件，檢獲共一千八百四十箱涉案藥物。連同九月三十日公佈的案件，截至十月六日海關共檢獲市值約一千七百八十萬元的懷疑非法進口藥物，以貨值計已超過去年全年檢獲的一千五百五十萬元。連串案件中，共二十人被捕，年齡介乎二十八至五十八歲，各人已保釋候查，不排除會有更多人士被捕。



海關於九月二十二日至十月六日期間，先後在十五輛入境貨車上檢獲案中藥物，類別涉及過百種，主要包括一千七百八十一萬粒便秘丸、十四萬三千粒止痛藥、九萬五千粒肝油丸、三萬六千粒腸胃藥，以及一萬八千粒感冒藥。檢獲藥物亦有解酒藥、止痛貼、感冒沖劑、皮膚藥膏、胃散、水性噴鼻液、喉嚨噴劑、抗真菌藥、鼻過敏治療劑，以及眼藥水等。當中涉案貨值最高的一宗案件於十月一日偵破，案中檢獲三百三十八箱貨物，包括水性噴鼻液、止痛貼及感冒沖劑，價值約三百四十萬元。



