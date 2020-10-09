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「燦鴻」影響華南 下周或打風

2020-10-09 列印
「燦鴻」影響華南 下周或打風
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　　昨天是二十四節氣中的「寒露」，代表深秋到臨，但風季未完結。天文台預料，受較乾燥的東北季候風影響，未來兩日華南普遍晴朗，同時熱帶氣旋「燦鴻」將會掠過日本南部沿岸一帶，或於下周初至中期為華南沿岸帶來大雨及雷暴，屆時風勢頗大。

　　天文台表示，在昨天下午四時，熱帶氣旋「燦鴻」集結在鹿兒島之東南約三百七十公里，預料向北移動，時速約十二公里，靠近日本南部沿岸一帶。由於「燦鴻」有機會在南海中至北部形成，但其路徑及強度存在變數，華南沿岸下周初至中期有大雨及雷暴，東北季候風亦會逐漸增強。

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