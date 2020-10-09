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美股中段升55點

2020-10-09 列印
　　美國周四股市向好，杜指中段報二八三五九點，升五十五點；納指則報一一四二九點，升六十四點。滙控美國預託證券價格見三十一點四二港元，升零點○二港元；騰訊則見五百三十六點○八港元，升一點○八港元。紐約期金報每盎司一千八百九十三點七美元，升二點九美元；紐約期油則報每桶四十點八九美元，升零點九四美元。
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