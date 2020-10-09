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教育局去信學校 維持半日課

2020-10-09 列印
■警方在反逃犯示威活動中，進行截查工作。
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　　教育局局長楊潤雄向全港學校的校長及校監發信，表示本港疫情近日出現反彈趨勢，要求學校繼續嚴謹遵守防疫措施，學校須繼續維持半天上課，現階段不應舉辦陸運會及水運會等大型活動。

　　他說學校要為新常態做好準備，彈性運用不同的教學模式教學。學校須繼續遵從半天上課，減少在剩餘半天在校內安排活動包括補課。

　　若必須安排，學校須安排學生在校園內用膳，並保持足夠的社交距離，以及督促學生在放學後盡快回家，以減低染病風險。
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