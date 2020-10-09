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辣車疑非法街賽撞欄翻轉

2020-10-09 列印
辣車疑非法街賽撞欄翻轉
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　　沙田大埔公路昨凌晨發生懷疑非法賽車引致反車意外。昨凌晨二時，二十九歲姓蔡男子駕駛一輛跑車，沿大埔公路向九龍駛至沙田嶺段一個油站附近彎位時，失控撞毀一個路牌及一列約十米防撞鐵欄，再反彈出路面四輪朝天。

　　意外發生後，跑車右邊車門外殼扯脫，多件零件飛脫，司機頸及手部受傷自行爬出車外，報警後獲送院，幸無性命危險。有目擊者向警員表示，事發前曾有有數輛私家車以高速行駛。司機通過酒精及藥物測試，警方正調查意外是否有人非法賽車導致。

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