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未獲發宣誓預覽版通告 公僕小工會指港府違諾

2020-10-09 列印
　　政府日前就要求公務員簽署聲明及宣誓效忠特區政府，諮詢公務員團體，並已向「四大」公務員中央評議會發出宣誓預覽版本的通告及聲明，但否認曾承諾向「四小」公務員工會發出相關文件。有公務員代表昨批評，公務員事務局局長聶德權沒遵守承諾。

　　香港公務員工會聯合會主席唐麗娥在電台節目表示，聶德權在上月的諮詢會議中曾承諾，會將宣誓預覽版本的通告及聲明發給公務員總工會、政府人員協會、公務員工會聯合會及紀律部隊人員總工會等「四小」工會，但當局現時又知會指，通告只會按機制發給第一標準薪級公務員評議會、高級公務員評議會、警察評議會及紀律部隊評議會「四大」中央評議會閱覽。唐麗娥認為，政府應將「四小」工會與「四大」中央評議會平等看待，否則或損公務員權益。

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