﻿何俊堯八宗投訴六不成立﻿ ﻿總裁判官：無政治傾向﻿

司法機構昨日公佈推行增加透明度的措施，包括公佈首批被投訴司法人員個案的調查結果。其中，針對時任東區裁判法院裁判官何俊堯（圖）的八宗投訴，有六宗不成立。總裁判官認為，何俊堯裁決或判刑時，沒表達含政治傾向性的立場，亦沒針對警務人員。律政司正就餘下兩宗提出覆核刑期。



其中一宗針對何俊堯的投訴，指他在東區區議員仇栩欣襲警案中，曾指作供警員「大話冚大話」。處理投訴的總裁判官認為，何俊堯的分析以案中證供作為基礎和依歸，無表達個人或帶有政治傾向的言論，亦無出現針對警務人員表面偏頗的情況。



第二宗涉及去年十一月十二日的「三罷」行動，一名十七歲男生被警員截查後搜出一支鐵勾、士巴拿等物品，何俊堯裁決時裁定，警員證供可信性存疑，總裁判官亦認為，何俊堯沒有表達個人或帶有政治傾向言論，亦沒有針對警員。



另一宗則關於前香港眾志副主席鄭家朗、成員吳嘉兒及何秀儀，在去年立法會國歌法公聽會發言後，衝向官員位置示威，涉嫌擾亂秩序。總裁判官認為，何俊堯指三名被告作為大學生「本具有用之軀」和「有條件作社會棟樑」，為社會作貢獻，言論無表達任何含有政治傾向性的立場。其餘三宗投訴不成立的個案大多涉及反修例運動案，律政司正就另外兩宗提出覆核刑期，總裁判官會待司法程序完結後跟進。



總裁判官強調，有關案件的裁決、判罰是裁判官經過獨立斷案而作出的司法決定。法律界立法會議員郭榮鏗歡迎司法機構公佈投訴結果。但民建聯立法會議員周浩鼎質疑，司法機構處理投訴的標準會否應用於所有案件，擔心日後會有裁判官以偏頗言詞批評作供的警員。



