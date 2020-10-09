還柙至本月27日候判 助理文書主任擾亂秩序罪成

被告原另被控阻街罪，昨獲控方撤控，辯方律師文浩正替被告求情時，指她案發時身穿便服，沒有蒙面，並非有預謀犯案，強調被告乃是因為受社會氣氛影響，才做出不符本性的行為。
文續指，被告現已感到後悔，明白要用合適手段表達社會訴求，更因本案失去公務員職位；加上沒有人因本案受傷，亦沒有財物被毀，冀法庭給「最後一次機會」予以輕判。裁判官以控罪嚴重為由拒絕被告擔保申請，案件押後至本月二十七日，待索取被告的背景及社會服務令報告後判刑。
阻街罪獲撤控
二十八歲被告施妙珍被控於去年十一月十八日，在公眾地方作出擾亂秩序的行為，即她在中環畢打街德豐大廈外煽動其他示威者襲擊江慧如，同時煽動江慧如打她，意圖激使他人破壞社會安寧。
案情指，事主投資經理江慧如目睹有至少三十人在畢打街一帶聚集，其中約七至八人以雪糕筒等雜物堵路，她嘗試清理路障並拍下示威者的照片，即遭被告及其他示威者阻撓，被告指着事主大叫「呢條八婆影相」並挑釁稱「打我囉打我囉」，更欲搶去她的手機但不成功。
示威者包圍事主並要求她刪除照片，最終她在一名英國籍路人的掩護下離開。案發兩日後，被告在高等法院外被捕，警方在其寓所搜獲當日她身穿的衣物，職員證紀錄亦顯示她在案發後不久返回高等法院大樓。