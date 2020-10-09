  • 2020年10月9日 星期五
  • 29º
  • 53%
熱門： 帝苑酒店捐精林利袁國勇新冠肺炎

日報新聞 > 港聞

反修例警拘逾萬人

2020-10-09 列印
　　自去年六月至上月底的多場反修例示威行動中，警方共拘捕逾萬人，有逾二千人被落案檢控。

　　警方昨日在社交網facebook發文，指由去年六月九日至今年九月三十日，在反逃犯條例草案示威活動中，警方一共拘捕了一萬零三十九人，檢控了二千二百六十六人。被檢控的首三位罪行分別為「暴動」，有六百九十一人、「非法集結」，有三百九十九人及「藏有攻擊性武器」，有三百三十一人。其中六百三十五人已完成司法程序，並有五百三十二人 （百分之八十四） 須承擔法律後果，包括被定罪、簽保守行為、獲頒照顧或保護令。

　　警方表示，疫情期間，市民除了要保持社交距離外，更要與罪惡保持絕對距離。犯法須負刑責，切勿以身試法。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd