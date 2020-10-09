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﻿吸煙時睡着 獨居漢焚宅﻿

2020-10-09 列印
﻿吸煙時睡着 獨居漢焚宅﻿
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　　油塘一個公屋單位昨凌晨發生火警，獨居漢疑在家中吸煙期間倦極入睡，煙蒂不慎燃着雜物引致火警，五十名住客驚聞火警落樓逃生，消防到場迅速救熄火警，單位嚴重焚毀。消防調查後相信火警無可疑，無人受傷。

　　現場為油塘邨榮塘樓二樓一單位，單位居住有一名四十歲獨居漢，據悉他嗜吸煙。昨凌晨近二時，他疑因在家吸煙期間疲倦睡着，其間煙蒂不慎燃着雜物起火，大量濃煙從單位冒出走廊，事主被濃煙嗆醒急忙逃出屋外。濃煙一度瀰漫走廊，約五十名大廈住客驚聞火警，紛紛摸黑逃離家落樓避火及報案。

　　消防員接報趕至，派遣煙帽隊及拉喉灌救，迅即將火撲熄，事件中幸無人受傷。消防員經初步調查後，相信火警因住客吸煙，煙蒂不慎燃着雜物引致，起火原因並無可疑。警方其後將大廈解封，居民可陸續返家。

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