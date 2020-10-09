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東九反違泊發2406張告票

2020-10-09 列印
　　東九龍總區交通部及各警區昨日在區內交通黑點，採取打擊違例泊車的執法行動，並採用最新試行的電子定額罰款通知書執法。行動期間共發出二千四百零六張定額罰款通知書，並拖走七輛違例停泊車輛。

　　警方執法行動特別針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久、非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為。

　　東九龍總區將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。如果有司機違例泊車，造成交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖走。警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。

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