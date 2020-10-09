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美餐廳申破產保護 無礙港業務

2020-10-09 列印
　　新冠肺炎疫情嚴重打擊傳統飲食業，不少大型連鎖餐廳經營陷入困境。美式餐廳Ruby Tuesday宣佈已申請破產保護。但Ruby Tuesday Hong Kong指業務是與美方特許經營，不受美國破產保護影響。

　　美式餐廳Ruby Tuesday將會關閉一百八十五家分店，但有部份分店持續營運。該餐廳於一九七二年成立，至今已成為橫跨全球的餐飲連鎖企業。Ruby Tuesday Hong Kong指香港業務是獨立經營，因此並不涉及重組計劃，而且財務穩健。

　　集團指在來年農曆新年前，開設另一間全新旗艦店於將軍澳新都城中心，繼續為香港人服務。

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