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台指陳同佳可到駐港辦事處申入台證

2020-10-09 列印
台指陳同佳可到駐港辦事處申入台證
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　　台灣殺人案疑犯陳同佳在香港出獄近一年，至今一直住在安全屋，尚未決定赴台投案日期。台灣陸委會副主委邱垂正昨表示，陳同佳若確定要到台灣面對司法，可以透過聯繫窗口聯絡，指台灣已準備就緒，一切依法處理。

　　邱垂正表示，除去年公佈在台北的投案窗口電話外，陳同佳亦可到台灣駐港辦事處櫃台申請入台證件。被問可否委託律師或相關人士代理，邱垂正並未反對。

　　他又指，在沒有簽證下，陳同佳不可能以搭飛機到第三地，在台灣轉機方式投案，航空公司不可能讓他登機。

　　民主黨立法會議員涂謹申認為兩地可以透過「港台經濟文化合作協進會」聯絡，亦可透過國際刑警互換證據，雙方不應該逃避處理政治問題。

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