﻿強化監獄暴亂應急能力﻿ ﻿懲教黑豹部隊閃電平亂﻿

香港最大規模的監獄暴亂發生在二十年前的喜靈洲戒毒所。懲教署吸取該次事件的經驗，不斷強化部門整體應對緊急情況能力，更在二○一六成立「區域應變隊」（Regional Response Team，簡稱RRT）。



這支以「黑豹」為隊徽的懲教署王牌部隊，隊員於去年十一月獲委任為特務警察後，漸被市民認識。原來這支部隊成立過程殊不簡單。



當年負責構建「黑豹部隊」的現任懲教署署長胡英明憶述，二○一六年世界各地有多所監獄先後發生騷亂及逃獄事件，不少懲教人員及在囚人士受傷甚至死亡，時任行動處處長的他，被委派在懲教體系內成立一支經過嚴格挑選及訓練精銳部隊，目標是能夠以雷霆萬鈞之勢，在短時間內趕到現場平息緊急事故，及專責高保安風險押解工作。



部隊在國際取驕人成績



由於資源緊絀，胡英明當時只能百中挑一，先安排三十五名人員接受特種訓練。此外，署方要自行發展一套適合本地懲教設施的戰術及機制；而為確保人員執行任務時的安全，要在短時間內在全球尋找適合的低殺傷力武器，但在採購過程碰上個別國家的武器禁運。「黑豹部隊」更因應懲教設施的獨特性，自行設計裝備。



為了解「黑豹部隊」相比其他國際懲教機構隊伍的能力，署方安排部份隊員先後參與「亞洲監獄騷動應對挑戰賽」，以及在美國舉行的世界性「監獄騷動應對挑戰賽2019」，取得驕人成績，分別榮登亞洲總冠軍及全球總季軍，令不少國際懲教機構主動提出交流取經。



因應監獄內日漸複雜的氛圍及思想激進在囚人士數目增加，懲教署已作出相應部署，重點之一是逐步增加「黑豹部隊」的編制、加強訓練及防暴裝備。



