累計四員工中招 酒店爆疫急撤住客 隔離300職員

疫情下未能外遊，港人住宿酒店「Staycation」成為潮流，卻暗藏風險。昨日新增八宗本地確診，當中包括三名尖沙咀帝苑酒店男員工，他們分別任職侍應、咖啡室廚師和冷氣技工；帝苑酒店累計四人確診，當局相信酒店的男員工休息室為播毒源頭，勒令酒店及餐廳停業十四日，近三百名男員工要送往檢疫，所有住客需要撤離。另外，本地個案涉及一宗源頭不明及一宗由印度輸入。



七宗本地個案中，三人為帝苑酒店男員工，包括意大利餐廳Sabatini侍應、三樓咖啡室廚師和B4層機房冷氣技工，連同早前確診的三樓越南餐廳員工，該酒店累計四人染病。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，流行病學顯示患者在休息室互相感染的機會較大，故安排近三百名男員工送往檢疫中心，女員工和住客亦要接受第二次病毒檢測。酒店須停業，進行大清洗及消毒。



休息室播毒 停業兩周大消毒



帝苑酒店表示，將會在本月二十三日恢復營業，其間會進行全面消毒和徹底清潔，已預訂房間或餐廳的客人可免費取消或退款，昨日共有二百三十九個房客退房。有住客昨午陸續退房離開酒店，另有部份客人獲安排遷往其他酒店。有人說對要撤離感突然，但認為感染風險低，所以不會去做檢測。



被問到如住客遷至其他酒店會否增加病毒散播風險，張竹君強調是按風險評估：「無人可以百分百肯定零感染，只能做合適嘅（防感染）措施。」她指出，現時應該是酒店男休息室爆發，住客感染風險不是特別高。



對於近期不少酒店房間變身派對房間，食衞局副局長徐德義指酒店內有不同處所，已受指定處所規例限制，管理層須用行政方法規管房間內的聚集，住客也要自律，當局亦會盡快與業界商討處理方法。他再次強烈呼籲市民避免非必要聚會。



專家憂酒店個案滲入社區



感染及傳染病專科醫生曾祈殷說，現階段絕對不可低估群組爆發的風險，稍後可能會有更多酒店員工，甚至住客確診，若果追蹤和隔離工作不到位，難保病毒不會滲入社區，或傳播到其他酒店。



翻查資料，對上一次因疫症封鎖整棟酒店，發生在二○○九年五月，一名下榻灣仔維景酒店的男子確診感染豬流感，時任特首曾蔭權下令暫時封鎖該酒店，所有住客及員工須接受七天醫學觀察。