  • 2020年10月10日 星期六
  • 29º
  • 55%
熱門： 帝苑酒店酒吧staycation香港快運森度遊

日報新聞 > 港聞

加強消毒 業界籲注意留宿人數

2020-10-10 列印
加強消毒 業界籲注意留宿人數
Previous Next

  本地近月興起Stayction（宅度假），卻有酒店員工相繼確診，恐成為防疫缺口。香港酒店工會主席徐考澧說，業界願意配合政府的防疫政策，惟當局須作出合適的補貼。他亦敦促僱主要為員工提供更好的防護裝備和抗疫用品，並要在食堂和更衣室等高危地區加強清潔消毒。

　　他指暫時未見有退訂的情況，但不排除疫情惡化後，會影響酒店的生意額。預期新一波疫情將爆發，他相信會對各行各業再次帶來衝擊。

　　此外，酒店業主聯會執行總幹事李漢城昨天指出，有酒店減價吸客，吸引年輕人一窩蜂享樂無可厚非，惟根據《旅館業條例》及《建築物條例》，每間房設有人數上限，強調「酒店係用嚟住人，唔係開派對。」聯會已向全港酒店發出指引，留意上房人數，免得政府政府「出手管業界」，引致全行承受惡果。他又建議業界如遇到不合作的客人、造成滋擾，應馬上報警處理。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd