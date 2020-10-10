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新增八確診 蒲吧播毒鏈延伸

2020-10-10 列印
■張竹君表示，任職經紀的男子其首個樣本經私醫檢測，須較遲送到政府化驗所確認。
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　　本地新增八宗確診，傳播鏈持續擴展，尖沙咀樓上吧「China Secret」群組再多一名三十一歲男子確診，雖然他未曾到過酒吧，但在本月四日與一名初步確診、任職宏利保險的朋友在街上碰面。衞生防護中心解釋，該保險代理人曾光顧兩間酒吧「China Secret」及「Virgo Bar」，惟他至今仍未確診，因為他第一個樣本經私家醫生檢測，較遲送到政府化驗所確認，料今日會成為新確診個案之一。「China Secret」群組累計十一人染疫。

　　另一宗源頭不明個案，涉及一名二十五歲無業男子，他與家人居於太子基隆街一百零八號，平時會與家人外出飲茶聚餐，周三因喉嚨不適，到養和醫院求診後證實染疫。另外，葵涌殘疾人士院舍「國寶之家」再多一人初步確診，患者由檢疫中心送院，該群組累計十三人染病。
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