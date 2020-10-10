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19食客坐兩枱「飯聚」　共罰款三萬八

2020-10-10 列印
　　屯門一間食肆有客人違反最多四人一枱的規定，十九人被食環署票控。

　　食環署周四聯同警方行動，派員到屯門巡查食肆，其間，發現一間食肆的貴賓房內兩枱竟有十九位客人，違反最多四人一枱的規定。該批客人各被票控定額罰款二千元，合共罰款三萬八千元。除了該十九名顧客被票控違反限聚令，餐廳東主也因違反法例599F章被檢控。

　　政府上周收緊規管表列處所的法例599F章，以及限制聚集人數的599G章。違反法例599F章者，最高可罰款五萬及監禁六個月；違反法例599G章限聚令者，會被定額罰款二千。
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