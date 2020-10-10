口岸「洪爐」截獲六司機 檢值3500萬元走私黃金

目前黃金價格每盎司逾一千九百美元（折合約一萬四千七百港元），海關有組織罪案調查科特別調查課監督李艷萍表示，新冠疫情下，跨境客運大減，世界各地對貨幣採取量化寬鬆政策，令黃金投資成為避險工具。由今年第二季開始，隨着國際金價於短期內上升逾三成，而內地對黃金進出口有嚴厲管制，帶超過五十克黃金出境須要向中國海關出示登記證明，加上內地與香港金價差價大，一公斤金價可相差數萬港元，不法份子利用貨運走私黃金賺取龐大差價。海關加強執法，上月進行代號「洪爐」的執法行動，打擊跨境走私貴金屬活動。
行動中關員在落馬洲管制站及文錦渡管制站共破獲六宗利用貨車走私黃金案件，檢獲共重約七十一公斤走私黃金，估計市值約三千五百萬元，拘捕六名跨境貨車司機，年齡介乎三十二至六十四歲，當中一人為內地人士。
海關及陸路邊境口岸科落馬洲組指揮官黃貞富表示，不法集團為逃避海關檢查，利用跨境司機進行走私黃金，走私手法精細。他指，涉事司機清關時回答關員的問題有所迴避，於是人員搜查車輛，其間部份人士行為緊張，走路姿態不自然，海關人員察覺有異，對司機進行搜身，並成功偵破六宗案件。
司機走路姿態不自然被查
海關指，六名被捕人士報稱收入為月薪一點二萬至兩萬元不等，其財政狀況及擁有的資產與檢獲的黃金價值不成比例，因此海關除了循走私方向調查，亦根據有組織及嚴重罪行條例方向調查，是否有犯罪集團利用被捕人士進行黃金走私，以進行洗黑錢。
海關相信行動已成功阻嚇不法份子，將繼續打擊相關走私貴金屬活動，強調輸入未列艙單貨物屬嚴重罪行，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。