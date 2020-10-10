中國加入新冠疫苗分配計劃

中國外交部發言人華春瑩表示，中方對加入計劃持積極態度，這亦是中方秉持「人類衛生健康共同體理念」、以及履行自身承諾「推動疫苗成為全球公共產品」的重要舉措。
華春瑩又指，中方會與有關方面保持溝通，希望以實際行動促進疫苗公平分配，確保為發展中國家提供疫苗，並加強與各國在疫苗方面的合作。
疫情下未能外遊，港人住宿酒店「Staycation」成為潮流，卻暗藏風險。昨日新增八宗本地確診，當中包括三名尖沙咀帝苑酒店男員工，他們分別任職侍應、咖啡室廚師和冷氣技工；帝苑酒店累計四人確診，當局相信...
2020-10-10
台海局勢持續升溫，昨早進入台灣西南空域的解放軍軍機，再次回應台灣空軍的廣播：「請不要干擾我正常行動！」台媒指出，此次用字及語氣比周三的回應溫和。另外，台灣的國防立委馬文君亦回應美國國家安全顧問歐布萊恩，指美方應賣「需要的武器」。據報，日前歐布萊恩籲台多購武器，「把自己變成箭豬！」。 台軍昨日在台灣西南方外圍海空域將進行實兵「專案操演」。在早上七時四十五左右，台灣軍方再次發現解放軍軍機再度進入台灣西南空域，這次台軍同樣以廣播驅離，而解放軍五分鐘後再次回應：「台灣飛機，我是中國人民解放軍正在進行例行訓練，請不要干擾我正常行動」 解放軍軍機周三遭遇台灣空軍，被廣播驅離作出回應：...
2020-10-10
諾貝爾委員會昨日宣佈諾貝爾和平獎得主，聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme，WFP）獲得今屆和平獎。諾貝爾委員會讚揚其對抗飢餓及因飢餓引起的衝突上的努力。而WFP就對獲獎表示...
2020-10-10
縱使本港疫情反覆，但一手市場仍有大型新盤出籠。位於港鐵大圍站上蓋的柏傲莊，涵蓋一至三房戶型的第1期，繼日前上載樓書及開放示範單位後，更於昨日公佈首批180伙價單，一房折實最平628.9萬入場。 港鐵大...
2020-10-10
內地A股於國慶長假後復市表現突出，惟港股表現遜色。恒指收報24119點，回吐74點，全周仍累升660點。阿里巴巴（9988）破頂後回落，拖累科指五連升斷纜。在滬深港通雙向交易恢復下，港股成交金額回升至...
2020-10-10
快翼艾達馬查奧爾肌肉異常發達，可說是西班牙球員的異數。適逢國家隊主帥安歷基刻意改變傳統控傳戰術，加入更多長傳和體力化元素，此子大有表演空間，今晚歐洲國家聯賽A4組主場有力率狂牛擊退瑞士，直取主勝。 （香港國際財經台、有線601、661台周日凌晨2:45直播） 艾達馬查奧爾本應上月國際賽可處子上陣，因為確診新冠肺炎，直到上場友戰葡萄牙才首披狂牛戰衣，但表現一樣出色。安歷基讚不絕口道：「我們改變了踢法，盡量傳球給他，此子即使被多名守將包圍，仍可以突破重圍傳中製造險象。」眾所周知，西班牙球員向來以技術見稱，惟艾達馬查奧爾身形可說是非典型，肌肉非常健碩，擁有飛快的速度。正值安歷基一...
2020-10-10
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
33歲「賈名媛」邱芷微（Chelffy）及27歲李敏嘉（Annabelle）喺即將上映嘅新片《時代》中結緣，客串演見習醫生。兩人有樣有學歷，因為熱愛演戲唔介意做「串星」、甚至特約演員。問到點突圍？邱芷...
2020-10-10
朋友從英國回來，在家隔離了十四天，終於可以自由出入，接着就是忙於見人和工作，大概自由一個星期，又要飛上海工作，到了上海，又要十四天隔離。於是在一個月之內，她被隔離了二十八天。 聽起來很荒謬，但沒有辦法，工作不能停，形勢比人強。像這樣兩頭跑的香港人其實不少，他們已經盡量延長在一個地方的停留時間，以沖淡十四天隔離期帶來的困擾，比如照以前的程序，他們到了一個地方或者從外地回香港最多待一個星期，現在則將停留日子延長到一個月，一個月裏有十四天隔離，可以出來做事見人的時間其實只有半個月。 近來這些朋友就這樣「隔離——開工——隔離——開工」周而復始，或許從此變了一種新的生活方式。好在現在...
2020-10-10
於上周日法國凱旋門大賽熱倒的「成全寶」，於英國時間周四早上在新市場復課操練，課後練馬師高仕登表示，「成全寶」操練表現良好，而馬主鴨都拿王子將會最快在後日決定，「成全寶」會否在退役前多跑一場。據悉倘若該駒決定再跑，極有可能是出戰下周六在英國雅士谷馬場舉行，途程為二千四百米的英國冠軍雌馬錦標，即使屆時賽事仍可能在變化場地上舉行，但估計軟爛情況將不如隆尚馬場般嚴重，何況「成全寶」服役至今在新市場馬場未嘗一敗，憑場地之利肯定有助爭勝。 馬場浮世繪
2020-10-10