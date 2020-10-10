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中國加入新冠疫苗分配計劃

2020-10-10 列印
■中國宣佈，正式加入新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）。
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　　全球新冠肺炎確診數字至今已近三十四萬宗，外界持續關注疫苗研發及面世。中國宣佈，已與全球疫苗免疫聯盟簽署協議，正式加入新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX），並承諾中方在疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，優先向發展中國家提供。

　　中國外交部發言人華春瑩表示，中方對加入計劃持積極態度，這亦是中方秉持「人類衛生健康共同體理念」、以及履行自身承諾「推動疫苗成為全球公共產品」的重要舉措。

　　華春瑩又指，中方會與有關方面保持溝通，希望以實際行動促進疫苗公平分配，確保為發展中國家提供疫苗，並加強與各國在疫苗方面的合作。

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