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醫局向二月缺勤員工發信 限本月23日前解釋原因

2020-10-10 列印
　　醫管局向二月初參與罷工的員工發內部電郵，要求他們確認缺勤日期並解釋原因，以協助局方考慮跟進行動。員工須在本月二十三日或之前回覆電郵，否則會視員工同意電郵所述的缺勤日子。醫管局總行政經理劉家獻昨指，局方一直以合情、合理、合法的方式，公平地處理員工缺勤問題，收到員工資料後，會按照法律意見和人事條例處理。

　　劉家獻又感謝醫管局員工在疫情期間付出的努力，會繼續溝通。醫管局員工陣線則在社交平台稱，正與律師商討回覆細節，並將會提供範本給會員作一致回覆，呼籲會員不要急於自行回覆。

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