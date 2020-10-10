今年特快公屋編配計劃共接獲約六點二七萬宗申請，當中約三點四四萬宗為一人申請者，約二點八三萬宗為二人或以上家庭申請者。房屋署暫訂本月安排二人或以上家庭申請者揀選單位。
今期計劃提供一千零七十一個單位，有十一個單位曾發生兇案成為凶宅，屬近年最多，分別在葵涌、屯門、香港仔、深水埗、石硤尾、黃大仙、觀塘、將軍澳及沙田，每月租金由一千一百五十四元三千二百三十四元不等。其中屯門安定邨定泰樓一四五四室再度上榜，月租金只需一千一百五十四元，該大廈過去數年已經最少五名住客自殺或意外身亡。
經濟不景料反應踴躍
而葵盛東邨盛安樓十六樓一單位於二○一七年發生弒母案，一名患者有抑鬱症並需照顧七旬病母的男子，疑不堪壓力以菜刀幾乎斬甩母親頭。華富二邨華生樓九樓一單位亦上榜，於前年十二月發生殺妻案。另有部份單位因靠近垃圾房、沒有升降機、受蟲患影響而被列入不受歡迎單位；署方會按照單位空置年期，提供最多有十二個月半租優惠。
自一四年起，計劃申請宗數一直突破八萬宗，至一八年下降至約五點八萬宗，到本年度申請數字稍為回升。房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉對本報表示，過往數年申請特快公屋的反應均十分踴躍，今年經濟不景氣，市民想盡快獲分配公屋，「相信（今年）都唔介意鄰近垃圾房，或者低層單位」。