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小秋彥病情惡化肺出血 父母面臨去留「抉擇」

2020-10-10 列印
■早產女嬰「小秋彥」，目前仍在瑪麗醫院接受深切治療。
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　　因心臟衰竭緊急剖腹出生的早產女嬰「小秋彥」，目前仍在瑪麗醫院接受深切治療。小秋彥的父母昨早在facebook專頁「想歸家的小秋彥」發文指，小秋彥腎衰竭問題仍然在惡化，維持在無尿的狀態，更出現肺出血，醫生要求家人作出「抉擇」。不少網民留言為小秋彥打氣。小秋彥的父母指儘管小秋彥同時慢慢地改善其他狀態，但早幾日出現肺出血，醫生提醒「人不能在沒有腎功能下生存，『吊命』是可行，愈拖落去，彥彥愈承受不必要的痛苦」，醫生希望家人能作出抉擇。小秋彥的父母坦言要冷靜和理智地走好每一步」。

　　不少網民繼續留言為小秋彥打氣，「生命係充滿奇蹟，我相信奇蹟會降臨妳們一家，加油」。

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