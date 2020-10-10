經濟不景露宿者激增 社協三個月用畢資助

社區組織協會社區組織幹事吳衛東向本報表示，不少港人因失業導致經濟困難，無力應付屋租被迫露宿街頭。社協今年接觸西九龍區包括油尖旺、深水埗及九龍城約四百名露宿者，吳衛東指西九龍區的露宿者數目，佔全港露宿者總數約百分之五十四，他發現，今年經濟受疫情重創，多了人成為露宿者，社署登記露宿者人數由二○一三年的七百一十八人，增至今年逾一千四百人。
吳衛東指，社協多年來都有露宿者服務項目，每年都獲社署資助，包括幫助露宿者租單位作短期住宿服務，「今年係十七年來，首次唔使一年便用完資助，政府畀嘅十四萬元資助，唔使三個月就用晒！」他指三月一日起至五月底，已協助八十人找地方住宿。
他指露宿者平均再露宿次數，由二○一三年的二點八次，增至去年的四點一六次，反映他們不時因經濟困難，被迫再流落街頭。
由於需求大增，社協要向外界其他慈善基金尋求資助，其中香港北角扶輪社社長周承嶫聯合七個扶輪社籌集超過三十萬元，支持社協為西九龍露宿者提供服務，期望幫助超過一百名露宿者。周承嶫擔心，在可見將來露宿者數目將會繼續增加，至少要直至經濟活動恢復為止。由於有部份露宿者不願意尋求政府援助，故會協助他們報讀保安人員課程，並資助有關執照費用，幫助他們早日找到工作。