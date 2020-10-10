疫情封關 行乞被捕銳減

朋友從英國回來，在家隔離了十四天，終於可以自由出入，接着就是忙於見人和工作，大概自由一個星期，又要飛上海工作，到了上海，又要十四天隔離。於是在一個月之內，她被隔離了二十八天。 聽起來很荒謬，但沒有辦法，工作不能停，形勢比人強。像這樣兩頭跑的香港人其實不少，他們已經盡量延長在一個地方的停留時間，以沖淡十四天隔離期帶來的困擾，比如照以前的程序，他們到了一個地方或者從外地回香港最多待一個星期，現在則將停留日子延長到一個月，一個月裏有十四天隔離，可以出來做事見人的時間其實只有半個月。 近來這些朋友就這樣「隔離——開工——隔離——開工」周而復始，或許從此變了一種新的生活方式。好在現在...

2020-10-10