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疫情封關 行乞被捕銳減

2020-10-10 列印
　　在街頭行乞被捕人數，在二○一七及二○一八年分別有一百一十二人及八十三人，其中內地來港行乞者居多佔逾八成，分別佔九十九及六十九人。但去年社會事件持續多個月，行乞被捕人數降至三十人，今年疫情爆發多個月，一至八月因行乞被捕僅得六人，其中只有兩人來自內地。

　　社區組織協會社區組織幹事吳衛東認為，街頭行乞大多是內地人，今年因行乞被捕人數大減，相當有可能與因疫情封關有關，因來港要強制檢疫十四日；若將來解封關口，估計會重現內地人士來港行乞情況。

　　任何人到處流浪，或在任何公眾地方行乞，可能觸犯《簡易程序治罪條例》，如屬第一或第二次定罪，可罰款五百元及監禁一個月。

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