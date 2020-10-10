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董事管有假疫苗獲撤控 官要求律政司詳細解釋

2020-10-10 列印
董事管有假疫苗獲撤控 官要求律政司詳細解釋
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　　港健醫療集團位於銅鑼灣的醫療中心，去年七月遭海關及衞生署人員登門搜查，檢獲六支偽冒HPV疫苗，接種後或有死亡風險。集團及其董事各被控管有虛假商品說明的貨品作售賣或任何商業用途罪，集團日前已認罪，董事卻獲撤控。裁判官錢禮指本案是非常嚴重的公共健康事件，須有人為事件負責，直言不接受撤控決定，要求詳細解釋原因。案件押後至下月十三日再訊。

　　港健醫療集團獨資董事張維瑄（持橙色文件者） 於去年七月十一日，在銅鑼灣廣場二期十九樓○六至○七室，在其容許、縱容或疏忽下，管有六支聲稱由MSC製造的偽冒九合一加衛苗疫苗。張在警誡下承認負責集團定購貨品事宜。主控解釋，本案所涉偽的假疫苗數量少，加上公司代表已認罪，故律政司認為可撤銷董事控罪。

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