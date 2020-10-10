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聶德權明言公僕須簽聲明效忠政府

2020-10-10 列印
■聶德權指公務員簽署聲明效忠特區政府，是表現責任和承擔的方式。
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　　政府將會要求新入職公務員聲明或宣誓擁護《基本法》和效忠特區政府，公務員事務局局長聶德權表示，如果現職公務員拒絕簽署聲明或宣誓，已表達出一種態度，當局會向他們了解原因，是否不擁護《基本法》和效忠特區政府。

        聶德權接受《堅料網》訪問時表示，公務員必須接受香港憲制地位，簽署聲明或宣誓擁護《基本法》和效忠特區政府，是表現責任和承擔的方式。至於拒絕簽署聲明或宣誓會否影響升遷，他指要考慮該名公務員是否適合等整體因素。

        聶德權又提到，在保障個人言論自由的同時，公務員也要小心言行。他又說直至九月底，有四十六名公務員正接受警方調查或被起訴，政府有相關懲處機制，最嚴重可被革職。

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