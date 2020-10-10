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七人車疑遭縱火 殃及前後車

2020-10-10 列印
■七人車嚴重焚毀。
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　　紅磡昨凌晨發生縱火燒車案，一輛七人車突然起火，火勢更波及前後兩輛私家車。消防員接報到場將火撲滅，惟七人車已被嚴重焚毀。由於無自然起火原因，消防相信有可疑，交警方列作縱火調查。

　　昨凌晨三時許，一輛停泊在紅磡華信街及紅鸞道交界的七人車突然冒煙起火，並傳出爆炸聲響，附近多名居民發現報案；消防員接報趕至，發現火勢已波及七人車前後的兩輛私家車，立刻開喉灌救。

　　火勢於十餘分鐘後被撲滅，惟七人車已被嚴重焚毀，被波及的私家車則車頭及車尾熏黑，車燈及車牌被高溫熱熔。

　　消防員經初步調查後，由於並無自然起火原因，故相信火警有可疑，交警方列作縱火調查歹徒縱火動機。

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