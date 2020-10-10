﻿退學潮疫下蔓延 名校混戰﻿搶生源

今年學界正掀起退學潮，不止影響傳統名校，「音樂椅效應」下開始蔓延至其他地區名校，以及官津學校。《星島日報》報道，有地區名校校長指，今學年不尋常地見到有學生於開學後轉校，連高中生也不例外，部份體藝優秀的學生獲「超級名校」招攬，與此同時，有國際學校於九月仍賣廣告宣傳招生，為生源流失敲響警號。學界憂慮，搶生源的效應情況持續，不排除日後須考慮年中收錄插班生，形成惡性循環，影響下級學校。



新學年伊始，學生移民退學潮於九月開學後未止，除了直資、私立名校的生源流失，以地區名校為首的學界亦開始感受到「音樂椅效應」，有學生獲招攬轉讀傳統名校。學界不排除今學年全年都會有學生插班轉校，隨時因而於本地學校掀起新一波互相搶生源的混戰。



任職於港島英中的林校長（化名）指，今年截至九月底為止，全校已有逾十位學生退學，當中有人是移民外國，亦有運動員學生獲招攬轉校入讀「超級名校」。他坦言，其學生的退學情況對開班數目未有即時影響，惟學界群組有不少校長皆為生源流失「嗌晒救命」。



第二組別生投奔名校空缺



直資、私立名校於學生移民退學潮首當其衝，林校長不諱言，以往「超級名校」慣常於七八月完成插班取錄程序，較少在九月仍對地區名校「出手」，但今年部份學校仍繼續招收學生填補學額，他認為，直資學校收生安排較彈性，故預料有全年持續招收插班生的情況出現，「退學潮效應可能比適齡學童數目下跌的問題更嚴重，但學生數目不會突然增加，最終搶來搶去都是同一批人。」



「音樂椅效應」率先影響到第一組別官津學校，第二組別學校也將捲入第二波浪潮。順德聯誼總會胡兆熾中學所在的九龍城區校網有不少傳統名校，該校校長廖萬里表示，從今年中一新生註冊情況已感受到學生向更高組別學校上流，相信除因學生移民，也跟名校向其他組別學校招收插班生有一定關係，「以往只有約三人不前來註冊，但今年有十幾個學生沒來。」



廖萬里目前仍可接受其中學的生源流失情況，但兩三個月後須再審視此波學生「向上流」的浪潮對第二組別學校的影響，他又關注家長可能出現羊群心理，隨時有更多人打算投奔名校空缺，報讀更高組別的學校。與此同時，其校直至九月底仍有學生「叩門」希望插班，假若整體退學情況漸趨嚴重，他不排除同樣有需要考慮加收插班生，「過往開學後不常再收生，但所有學校始終要顧及學生數目問題，難免會為了填補空缺而形成惡性循環。」



事實上，名校生源下跌的影響有跡可尋。香港教育工作者聯會副主席鄧飛留意到，有國際學校直到九月依然持續刊登宣傳廣告，做法並不尋常，學界必須正視背後帶來的連鎖反應，「非名校的官津生源被挖走，家長學生用腳投票，加上北區、荃灣及葵青區同時受到跨境生、本地生退學潮夾擊，情況更令人擔憂。」他又指，慣常學界於派位時期有君子協議不多收「叩門」學生，但開學後就毋須依從協調機制，增加學生流動機會。



學界料收生趨勢「無譜」



鄧飛認為，非名校為填補生源將衍生中五六生轉校潮，「以前學生到這個階段已經做完校本評核，書簿都全部買齊，不會有人轉校，但未來的收生趨勢已經『無譜』，大家不理學生的能力組別，起碼要想辦法『填氹』先。」他續說，學界明年三月會再統計全校學生人數，數目處於臨界點的學校會較緊張，若校內的生源情況有更大變化，將影響校方日後所獲發津貼。



鄧飛不諱言，向學界進行相關調查時，部份校長反映流失十位學生已相當「肉赤」，如教育局冀穩住現有數目的國際學校、私立學校或官津學校的體制，必須想辦法協助校方捱過生源不穩的時期，同時也須重建家長對本港教育質素的信心。



