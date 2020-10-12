﻿手機遊戲結識 孌童教師網獵 八歲女童墮陷阱

兒童沉迷打機，家長慎防網絡淫魔伸出魔爪！警方接獲一名家長舉報，指其八歲女兒玩手機遊戲時在網上結識一名男子，被對方要求發送不雅照片，以換取遊戲中的武器。重案組探員調查後掩至九龍灣拘捕一名男子，揭發他為一名小學教師，在其手機內發現多六名未成年少女逾二十張不雅照片及影片。被捕男子被落案控告，今日在沙田裁判法院提堂。



被捕男子姓邱，三十七歲，據悉在深水埗一間小學任職教師，報住九龍灣區。警方新界南總區重案組郭詩慧高級督察表示，現階段未有證據證明其任教學生為受害人。警方上月六日接獲一名三十八歲女子報案，指其八歲女兒經手機網絡遊戲認識一名男子，對方曾要求其女兒發送不雅照片，以換取遊戲武器。



據悉，該八歲女童已被人取得祼照及曾作視頻對話。



母親發現有異報案



由於案件涉及未成年兒童，警方認為事態嚴重，重案組探員調查後，鎖定一名目標男子，上周五早上掩至九龍灣一住宅單位，拘捕一名三十七歲姓邱涉案男子。探員搜查他一部手機時，發現有約二十張懷疑屬於至少六名未成年少女的不雅照片及三條影片，部份受害人曾獲得遊戲武器交換祼照，警方遂以涉嫌「利用、促致或提供未滿十六歲的人以製作色情物品」、「向十六歲以下兒童作出猥褻行為」及「管有兒童色情物品」將邱拘捕。



消息稱，調查期間有人表示任職小學教師，案件交由新界南總區重案組跟進。據悉，涉案手機遊戲為《第5人格》。



警發現六受害人照片及影片



探員事後將被捕教師及檢獲的手機證物一併帶返警署調查，至昨日警方暫控告他一項「利用、促致或提供未滿十六歲的人以製作色情物品」罪，案件將於今日在沙田裁判法院提堂。



警方呼籲市民，如遇上同類型案件，請立即報警求助。並提醒稱，任何人如利用、促致或提供未滿十六歲的人以製作色情物品或作真人色情表演，一經定罪，最高可罰款三百萬元及監禁十年。



網上資料顯示，《第5人格》是一款「非對稱性對抗競技類」遊戲，可在手機及電腦上玩該遊戲，主打逃亡與追捕，兩年前興起，甚受青少年歡迎。玩家在遊戲中可以選擇扮演逃亡或追捕的角色，並尋找一些武器殺敵。