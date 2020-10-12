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﻿留意子女上網習慣 教防狼便宜莫貪

2020-10-12 列印
　　警方破獲孌童「淫師」案，有社工指出，女童若發送裸照給對方，或遭對方以公開裸照作要脅，隨時泥足深陷，建議家長加強向子女灌輸品德教育，免於誘惑，同時留意他們上網及遊戲的習慣，不讓子女隨便結交陌生玩家。

　　疫情下，學生少外出，常以手機通訊軟件交友及玩遊戲解悶。家庭及親子教育工作者司徒漢明表示，網絡陷阱處處，未成年人士入世未深，容易受騙，若女童以裸照換取網絡遊戲的「武器」，可能會再遭對方進一步要脅幹「其他事情」，故此家長要向子女灌輸品德教育，並說明網絡上有很多陷阱，不可將私隱告訴陌生人，讓其明辨對錯。

　　警方呼籲家長多加留意子女使用網上社交媒體及參與網絡遊戲的習慣，提醒他們切勿輕信網上玩家，胡亂將個人聯絡資料或私隱透露予陌生人，甚至以個人不雅照片或影片去換取虛擬遊戲物品。
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