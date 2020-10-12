﻿留意子女上網習慣 教防狼便宜莫貪

疫情下，學生少外出，常以手機通訊軟件交友及玩遊戲解悶。家庭及親子教育工作者司徒漢明表示，網絡陷阱處處，未成年人士入世未深，容易受騙，若女童以裸照換取網絡遊戲的「武器」，可能會再遭對方進一步要脅幹「其他事情」，故此家長要向子女灌輸品德教育，並說明網絡上有很多陷阱，不可將私隱告訴陌生人，讓其明辨對錯。
警方呼籲家長多加留意子女使用網上社交媒體及參與網絡遊戲的習慣，提醒他們切勿輕信網上玩家，胡亂將個人聯絡資料或私隱透露予陌生人，甚至以個人不雅照片或影片去換取虛擬遊戲物品。
兒童沉迷打機，家長慎防網絡淫魔伸出魔爪！警方接獲一名家長舉報，指其八歲女兒玩手機遊戲時在網上結識一名男子，被對方要求發送不雅照片，以換取遊戲中的武器。重案組探員調查後掩至九龍灣拘捕一名男子，揭發他為一...
2020-10-12
台海局勢持續緊張。昨早台方指，解放軍一架運8反潛機及一架空警——500預警機飛到台灣西南空域，遭台灣空軍廣播驅離，是解放軍軍機連續七日進入台灣西南空域。日前台灣雙十國慶時，除有軍機飛到台灣西南空域外，...
2020-10-12
泰國北柳府周日發生一宗一輛巴士與一列載貨火車相撞的嚴重車禍，意外造成至少二十人喪生，三十人受傷，傷者被送往當地兩所醫院救治。據當局指，事發時正在下雨，懷疑旅遊巴司機因視野受影響導致事故，目前警方已經介...
2020-10-12
縱使本港疫情反覆，但一手市場仍有大型新盤出籠。位於港鐵大圍站上蓋的柏傲莊，涵蓋一至三房戶型的第1期，繼日前上載樓書及開放示範單位後，更於昨日公佈首批180伙價單，一房折實最平628.9萬入場。 港鐵大...
2020-10-10
外圍市況轉好，上周五北水重臨，港股10月首周大彈660點，企穩二萬四大關。證券界人士認為，恒指早輪反彈過急，資金托市意欲未算強，本周或在23800至24600點水平消化整固，以觀望美國選情及中國國策走...
2020-10-12
國際賽後，利物浦和曼城將於周六英超分別硬撼愛華頓及阿仙奴，幸好各自有主將復出在望。去月尾確診新冠肺炎的紅軍中場堤亞高艾簡達拿，周六結束居家隔離外出閒逛；藍月射手阿古路膝傷已無大礙，近日駕車載女友到倫敦觀光。 堤亞高艾簡達拿九月三十日確診，立即按英國政府規定居家隔離十天，周六完成。這名西班牙中場立即外出在利物浦市閒逛，並在社交網絡更新自己的狀態，有望復出作客鬥榜首的愛華頓。 分戰拖肥槍手 因為左膝受傷自六月起缺陣至今的阿古路，周五亦駕車載女友由曼徹斯特前往倫敦，度過美好的兩日一夜之旅。此子原本預計要休戰至月尾才復出，如今或可提早披甲，解決藍月前鋒荒。
2020-10-12
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
Jeana（何佩瑜）最近參與ViuTV劇《熟女強人》飾演香薰治療師「Money」， 周旋於吳浩康同楊天宇中間，突然發現搞出人命，要為BB搵親生老竇。現實中，31歲的Jeana坦言好恨有小朋友，就算收養...
2020-10-12
近期多了人探討「新常態」的生活策略。人們需要學習新競爭技巧外，更要「重置」（reset）大腦中的「自動導航」系統，讓新思維建構新的行為，從而面對未來的挑戰。 人腦跟電腦最大的分別不單純是否「有機體」，而是人腦講求效率，會將不重要和不關心的資料自動刪減和扭曲，令潛意識作出更直接和快速的決定和行動，不像電腦那樣會計算所有資料。當人習慣了某種生活方式後，大腦就會將大部份思想情緒反應交給「習慣」，讓意識集中處理有難度和高挑戰，需要花腦力的工作。 香港人長期生活在先進、有秩序、講法治和自由的社會，一直相信努力讀書便會有理想生活，大腦對世界的「危險恐懼感」亦因此下降。即使沒有新冠肺炎和...
2020-10-12
昨日舉行季內第十一次賽事，論成績暫時要數方嘉柏最威水，因為他憑「雙節棍」報捷後，在季內的十個賽日都有馬贏，攻勢相當凌厲兼手風順，而練者目前已累積十四場頭馬，在練馬師榜大幅領先。方嘉柏接受訪問時說：「『...
2020-10-12