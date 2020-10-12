﻿袁國勇擔心高危處所大爆發﻿﻿ 冬天恐萬人感染逾千死﻿

酒吧、院舍相繼有人確診新冠肺炎疫情，令人擔心高危處所爆疫，終釀成全港大爆發 。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇指出，如果不針對高危地方，做好預防措施，冬天隨時有過萬人感染新冠肺炎，逾千人死亡。他建議政府補貼私人診所，及強制有病徵人士做檢測。



袁國勇昨在一個電台節目表示，日前曾到蘭桂坊巡視食肆，批評「政府所講嘅防疫措施，都無執行到」，「啲人除晒口罩、大聲講嘢」，食肆沒有規限每枱人數上限、分開上菜和執枱專員等。他說第三波疫情仍未斷尾，現時應著手防控冬季疫情，「如果唔對所有高危控制點，作出針對性預防措施，香港會有幾萬人出事，死亡人數一定過千。」



袁國勇指，經政府門診或私家醫生檢測找出陽性個案的比率，比全民檢測更高，反映病毒檢測焦點不正確，做法非常不理想。他認為現時應討論，是否要在法律上，強制有病徵的人做檢測。



預料最快明夏才有疫苗



食物及衛生局長陳肇始昨回應說，所有方向的檢測都要做，當局一直有向病徵輕微人士，從不同渠道提供免費病毒測試，強調政府並無忽略他們；她沒有回應強制檢測一事。



此外，袁國勇建議政府為私家醫生提供更多誘因，補貼檢測行政費。西醫工會會長楊超發認同強制做檢測是好事，但平時有一半病人都不肯做檢測，醫生執行上都有困難，「有些病人說上星期做了測試是陰性、無可能咁快出事，其次聲稱沒接觸高危群組，第三是嫌麻煩」。



袁預料，最快明年六至七月才有疫苗，全民接種要等到明年九至十月，即是市民仍要「捱多一年」，呼籲社會齊心協力，減少感染和死亡人數。



