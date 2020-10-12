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新增七宗確診 「國寶之家」再多兩院友染疫

2020-10-12 列印
■殘疾人士院舍「國寶之家」再多兩名男院友染疫。
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　　昨天本港新增七宗新冠肺炎確診個案，當中四宗屬於本地感染，均與早前病例有流行病學關連，是連續兩日沒有出現源頭不明個案。葵涌殘疾人士院舍「國寶之家」再多兩名男院友染疫，二人均為五十二歲，同在本月九日發病，該群組已累計有十五名院友確診。

　　其餘本地個案，涉及一名二十四歲的泰籍女子，沒有病徵，報稱住在北角M1酒店，自行求醫私家醫生後確診。她曾接觸入住過尖東帝苑酒店、與爆疫尖沙咀樓上酒吧China Secret群組有關的確診泰籍朋友。另一個本地患者是一名七十六歲女患者，本月十日發病，亦與早前個案有關連。

　　至於三宗輸入個案，患者分別從菲律賓、荷蘭和尼泊爾抵港，三人均無病徵，其中一名十五歲男患者，從尼泊爾抵港後入住尖沙咀華美達華麗酒店。

        本港累計病例增至五千一百八十三宗。

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