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英單日增1.5萬確診 約翰遜今收緊防疫措施

2020-10-12 列印
■約翰遜預料會提出三級疫情警戒級別。資料圖片
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　　全球新型肺炎惡化，各國的確診個案於三日內急增逾一百萬宗，增速再破紀錄。歐洲疫情大反彈，其中英國新增逾一萬五千多宗病例，是連續第八日新增確診過萬宗。據報，首相約翰遜今宣佈收緊防疫措施，預料會提出三級疫情警戒級別，在疫情嚴重地區，酒吧及娛樂場所須要關閉、食肆晚上十時後不准營業。

　　全球新冠肺炎確診個案累計超過三千七百二十多萬宗，死亡個案有一百零七萬三千多宗。自上周三起連續三天，每日多逾三十五萬人確診，增速是疫情爆發以來最高。

　　法國新增逾二萬六千多人確診，創下疫情爆發以來的單日新高；德國新增四千七百多人確診，連續四日刷新四月以來新高；愛爾蘭再多約一千人確診，創單日新高，亦較過去一周平均值幾乎倍增。印度中招人數急增，料將超過美國，成為全球最多人確診的國家。

　　在澳洲，旅遊部長白明漢警告說，澳人可能要到二○二二年，才能前往歐美旅遊。

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