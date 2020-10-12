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聶德權指公僕不接受「一國兩制」 屬違反誓言表現

2020-10-12 列印
■聶德權指出，公務員個人的想法或政治理念不應影響工作，也不應公開表達不滿或唱反調。
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　　公務員事務局今日將向各部門發通告，要求所有七月一日或以後入職的公務員，簽署聲明或宣誓確認擁護《基本法》及效忠香港特區。公務員事務局長聶德權在社交網站發文指，如果公務員不接受「一國兩制」，不承認香港特區是中華人民共和國的一部份，甚至認為需要推翻中央和特區政府，則屬違反誓言的表現，而非一些報道所指，違反誓言或有推翻政府的意圖。

　　聶德權又指，公務員是特區政府骨幹，在政策醞釀及修訂過程中，有責任將意見及分析表達出來，公務員可積極參與、表達看法，透過不同的渠道提出建議，但當政府有政策決定時，公務員便要尊重機制，做好解釋、推動落實和宣傳政策的工作，個人的想法或政治理念不應影響工作，也不應公開表達不滿或唱反調。

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