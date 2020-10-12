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民主黨工聯會促支援失業人士

2020-10-12 列印
■民主黨「流水式」請願行動，批評當局聲稱庫房財政緊張，但又堅持過萬億的明日大嶼計劃。
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　　工聯會及民主黨昨日促請政府在《施政報告》中設立失業援助金，支援不符資格申領綜援的失業人士。工聯會促請政府設立每月九千元的失業援助金，最多可以申領半年，又建議當局應容許以個人名義申請綜援。工聯會權益委員會副主任鄧家彪形容，許多中年工人受疫情影響而失業，根本上「捱不下去」。

　　立法會議員尹兆堅及多名區議員亦在政府總部外，發起流水式請願，批評當局聲稱庫房財政緊張，但又堅持過萬億的明日大嶼計劃，同時無視失業及低收入市民需要。尹兆堅形容，現時香港「水深火熱」，批評政府一再漠視打工仔的苦況，強烈要求當局趁《施政報告》推出失業援助金計劃。他重申，政府需要全民派發一萬元現金，以解港人燃眉之急，又需要不分行業，向所有中小微企的實際經營者提供補貼。

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