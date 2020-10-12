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鍾雪瑩涉無牌管有槍械彈藥今提堂

2020-10-12 列印
■鍾雪瑩被控一項「無牌管有槍械或彈藥」，今日在粉嶺裁判法院提堂。資料圖片
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　　涉助十二港人蛇潛逃台灣被捕的九名「助逃黑手」，前日被捕扣留至昨午三十小時後，其中六男女獲准保釋候查，包括劉山青妻子及長毛前助理唐婉清，以及本民前成員鍾雪瑩。鍾女因另涉去年無牌管有槍械或彈藥，獲釋後隨即被「國安處」扣留，今日早上在粉嶺裁判法院提堂。

　　被捕五名女子包括梁國雄（長毛）前助理唐婉清（七十二歲）、本民前成員鍾雪瑩（二十九歲）、三十三歲姓袁廚師、二十七歲姓余文員、五十六歲姓李報稱無業婦人；另四男子分別為姓陳（二十九歲）律師助理、姓李（二十八歲）售貨員、姓謝（四十一歲）無業漢及六十歲姓成男子，他疑是安排快艇的船主。

　　本民前成員鍾雪瑩，涉嫌與去年十二月二十日晚上，大埔一名十八歲男子涉嫌無牌管有槍械被捕案有關，前日被警方拘捕扣查後，昨日被警方落案控以一項「無牌管有槍械或彈藥」，今日在粉嶺裁判法院提堂。

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