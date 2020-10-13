﻿《施政報告》押後下月底宣讀 林鄭將上京商惠港政策

林鄭(右圖)原訂周三公佈新一份《施政報告》，她昨早突然宣佈改期，決押後宣讀時間至十一月底。她解釋，本港經歷嚴重的疫情，早前要求中央考慮及支持一系列措施，過去周末收到中央通知，需要她親自在本月下旬前往北京，與不同部委開會。
對於兩日前才宣佈押後，林太稱明白會引來很多揣測和批評，「但為咗香港好，為咗令市民重振對香港嘅信心」，她個人願意承擔和作出這個決定。她解釋，若《施政報告》會包含中央支持香港發展的政策，為恢復經濟信心及對商業活動注入新動力，均「非常有禆益」。她透露，與部委的會議內容範圍廣泛，主要是經濟和民生方面，亦會聚焦大灣區、金融、創科發展等，相信市民值得多等一會。
將與不同部委開會
對於為何不效法其他政策「成熟一項推一項」的做法，她回應指，這原則適合於民生項目，如勞福局會在一、兩星期內公佈將法定假期及勞工假期同步的安排，但經濟政策就是另一回事。
被問及押後《施政報告》是否處於被動角色，林太反駁稱︰「大家有唔同嘅睇法啦」，坦言自己是「非常主動」，又指香港正經歷困難的一年，需要有足夠領導能力帶香港走出困境，她有決心而中央亦願意支持。
被問到《施政報告》是否要交由中央批准，她指與中央磋商香港經濟發展，是必不可少，形容正是「一國兩制的精髓」，在一國裏，中央關心香港特區是義無反顧的；在兩制內，由行政長官自己提出規劃本港的經濟路線，而「唔係中央話畀我聽行邊條路。」
「一國兩制精髓」
此外，林鄭昨天率領多名官員到深圳，出席明日深圳特區的成立四十周年慶祝大會。她說，除了出席慶祝大會外，並無其他活動，亦未知會否與習近平會面。
中大政治與行政學系副教授馬嶽說，港府臨急押後，顯示要改變原有的施政內容，推斷並非原本已經醞釀出來的政策，而是全新、且相當重要的建議，事件將會明顯反映中央要做的事，而本港原來的概念則變成次要。中大商學院高級講師李兆波對本報說，中央或會提出扶持本港高增值的產業，例如金融科技、科研等。