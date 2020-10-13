﻿《施政報告》押後下月底宣讀 林鄭將上京商惠港政策

政府一早公佈特首林鄭月娥將於本周三到立法會宣讀《施政報告》，內地昨天公佈國家主席習近平同日將出席深圳經濟特區成立四十周年慶祝大會，港澳特首都會赴盛會。林鄭昨早宣佈押後《施政報告》至十一月底才公佈，她解釋，未來施政重點是香港經濟的發展，這離不開中央的支持，她周末收到通知，於本月底要前赴北京，與中央部委商討惠港政策，認為市民值得「多等一會」。她否認《施政報告》需由中央批准，更形容其做法正好體驗「一國兩制的精髓」。



林鄭(右圖)原訂周三公佈新一份《施政報告》，她昨早突然宣佈改期，決押後宣讀時間至十一月底。她解釋，本港經歷嚴重的疫情，早前要求中央考慮及支持一系列措施，過去周末收到中央通知，需要她親自在本月下旬前往北京，與不同部委開會。



對於兩日前才宣佈押後，林太稱明白會引來很多揣測和批評，「但為咗香港好，為咗令市民重振對香港嘅信心」，她個人願意承擔和作出這個決定。她解釋，若《施政報告》會包含中央支持香港發展的政策，為恢復經濟信心及對商業活動注入新動力，均「非常有禆益」。她透露，與部委的會議內容範圍廣泛，主要是經濟和民生方面，亦會聚焦大灣區、金融、創科發展等，相信市民值得多等一會。



將與不同部委開會



對於為何不效法其他政策「成熟一項推一項」的做法，她回應指，這原則適合於民生項目，如勞福局會在一、兩星期內公佈將法定假期及勞工假期同步的安排，但經濟政策就是另一回事。



被問及押後《施政報告》是否處於被動角色，林太反駁稱︰「大家有唔同嘅睇法啦」，坦言自己是「非常主動」，又指香港正經歷困難的一年，需要有足夠領導能力帶香港走出困境，她有決心而中央亦願意支持。



被問到《施政報告》是否要交由中央批准，她指與中央磋商香港經濟發展，是必不可少，形容正是「一國兩制的精髓」，在一國裏，中央關心香港特區是義無反顧的；在兩制內，由行政長官自己提出規劃本港的經濟路線，而「唔係中央話畀我聽行邊條路。」



「一國兩制精髓」



此外，林鄭昨天率領多名官員到深圳，出席明日深圳特區的成立四十周年慶祝大會。她說，除了出席慶祝大會外，並無其他活動，亦未知會否與習近平會面。



中大政治與行政學系副教授馬嶽說，港府臨急押後，顯示要改變原有的施政內容，推斷並非原本已經醞釀出來的政策，而是全新、且相當重要的建議，事件將會明顯反映中央要做的事，而本港原來的概念則變成次要。中大商學院高級講師李兆波對本報說，中央或會提出扶持本港高增值的產業，例如金融科技、科研等。