建制派「班長」、立法會商界議員廖長江則稱，理解及認同林鄭押後宣讀的決定，認為經歷多月暴力及疫情衝擊，本港經濟面對從未遇過的嚴峻情況，如果中央對她提出的措施有正面反應，期望本港經濟可在中央支持下重新上路。立法會主席梁君彥（圓圖）同樣理解林鄭的決定。他明日會如期舉辦本年度首次立法會會議，並會討論上一年度未完成的四條法案。
建制派：中央支持下經濟重新上路
建制派「班長」、立法會商界議員廖長江則稱，理解及認同林鄭押後宣讀的決定，認為經歷多月暴力及疫情衝擊，本港經濟面對從未遇過的嚴峻情況，如果中央對她提出的措施有正面反應，期望本港經濟可在中央支持下重新上路。立法會主席梁君彥（圓圖）同樣理解林鄭的決定。他明日會如期舉辦本年度首次立法會會議，並會討論上一年度未完成的四條法案。
《施政報告》押後下月底宣讀 林鄭將上京商惠港政策
政府一早公佈特首林鄭月娥將於本周三到立法會宣讀《施政報告》，內地昨天公佈國家主席習近平同日將出席深圳經濟特區成立四十周年慶祝大會，港澳特首都會赴盛會。林鄭昨早宣佈押後《施政報告》至十一月底才公佈，她解...
2020-10-13
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解放軍反潛機 再飛進台西南空域
台海局勢持續緊張。昨早台方指，解放軍一架運8反潛機及一架空警——500預警機飛到台灣西南空域，遭台灣空軍廣播驅離，是解放軍軍機連續七日進入台灣西南空域。日前台灣雙十國慶時，除有軍機飛到台灣西南空域外，...
2020-10-12
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改進「拍賣理論」對社會裨益多 兩美學者獲諾貝爾經濟獎
今年諾貝爾獎圓滿結束，昨諾貝爾經濟獎亦揭曉，由美國經濟學者米爾格羅姆（Paul R. Milgrom）及威爾遜（Robert B. Wilson）獲得，兩人可分享一千萬瑞典克朗（約八百七十萬港元）的獎...
2020-10-13
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環境清幽寧靜 雲地利台白色廳堂明亮舒適
跑馬地雲地利道建有不少豪宅，毗鄰翠綠山巒，環境愜意舒適。以下放盤所在的雲地利台，屬3房1套間隔，實用面積1185方呎，全屋採木系及白色主調，採光甚佳，廳內亦置有多幅油畫及地墊，營造出典雅亮麗的氛圍，從...
2020-10-13
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恒指勁彈530點 直叩二萬五關 習近平南巡 深圳股大升
市場憧憬「習主席南巡」將為深圳及大灣區發展帶來新刺激政策，中港股市齊飆，恒指最多曾升583點，高見24702，創9月17日以來新高，收報24649點，升530點。分析預期未來兩天只要守得住24600關...
2020-10-13
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馬天尼斯美斯拍住上 最佳拍檔
國際米蘭前鋒拿達路馬天尼斯今夏轉投巴塞隆拿不果，未能與阿根廷前輩美斯在球會層面攜手合作。然而兩人在國家隊層面擦出火花，上仗一起合力率隊於世界盃南美洲區外圍賽主場擊敗厄瓜多爾，今仗他們彼此再聯手勢領軍於小組次輪作客擊敗魚腩玻利維亞，客勝可期。（香港時間周三凌晨4:00開賽） 拿達路馬天尼斯上仗世盃外攜手與美斯攻堅，兩人即擦出火花在前線製造不少具威脅埋門，後者更射入十二碼一箭定江山，合力領軍主場1:0氣走厄瓜多爾。作為隊長，美斯大讚這二十三歲國米前鋒：「拿達路是一個出色的射手，能力非常全面。」 阿根廷教練史卡朗尼亦附和道：「他是阿根廷國家隊的未來，他還能再進步。」這對新拍檔今仗...
2020-10-13
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性價比高新配飾 秋冬女鞋三大熱選
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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成功追牛B 劉倩婷聞大肚即甜笑 李丞責十級戒備 護凸肚老婆
著名堪輿學家李丞責博士終於如願以償！他與09年港姐冠軍劉倩婷（Sandy）結婚7年，育有一女，李博士一直將追B掛在嘴邊。直至去年初，Sandy終肯開綠燈再「造人」，李博士亦表明恨生一個踏實牛BB，因為...
2020-10-13
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社論——流感疫苗開庫 阻雙病毒夾攻
本港邁向第四波新冠肺炎疫情的機會愈來愈大，而冬季流感高峰期快將到來，有市民為免受兩種病毒夾擊，近日多了人趁政府推出「疫苖資助計劃」，往私家醫生診所注射流感針，先做好禦防流感的戰線，致令部份私家醫生的預約滿額，部份私院情況一樣，有醫生工會提議政府開庫，把部份流感疫苖存貨轉往私人市場，當局應積極研究，協力遏止冬季流感潮發生，以預留實力，抗擊新冠肺炎反攻。 根據政府統計數據，由上月二十七日至本月三日，定點私家醫生診所呈報的流感樣病例，平均比率是十五點六宗（每千個診症計），高於前一周的十四點七宗，情況未致於太差。近期市民提防冬季流感的意識，明顯比往年高，原因是新冠肺炎疫情持續，染疫...
2020-10-13
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馬場浮世繪——無價寶騎法小巫今應訊
競賽董事小組將於今日上午十時在跑馬地馬場研訊室，就巫顯東於十月七日谷戰的第六場賽事中，其策騎「無價寶」的方式，繼續研訊，競賽董事小組尤其關注的，是巫顯東於「無價寶」過了六百米處後的騎法。「無價寶」於這場四班千二米谷戰成四十九倍冷門，跑第六名輸四又四分三馬位。 馬場浮世繪
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