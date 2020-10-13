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﻿建制派：中央支持下經濟重新上路

2020-10-13 列印
﻿建制派：中央支持下經濟重新上路
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　　《施政報告》在公佈前兩天才突然押後，前所未見。民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉稱，《施政報告》需要長時間準備，質疑林鄭是否為北上會見習近平，以及要與內地商討措施後才決定施政，形容她置港人問題於不顧，沒有將港人放在首位。

　　建制派「班長」、立法會商界議員廖長江則稱，理解及認同林鄭押後宣讀的決定，認為經歷多月暴力及疫情衝擊，本港經濟面對從未遇過的嚴峻情況，如果中央對她提出的措施有正面反應，期望本港經濟可在中央支持下重新上路。立法會主席梁君彥（圓圖）同樣理解林鄭的決定。他明日會如期舉辦本年度首次立法會會議，並會討論上一年度未完成的四條法案。
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