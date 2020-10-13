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「浪卡」 逼近 今早料掛八號波

2020-10-13 列印
　　天文台昨午五時十分改發三號風球。位於南海中部至北部的熱帶風暴「浪卡」，將於凌晨至今早最接近香港，料在本港以南約五百公里內掠過，再加上與一股東北季候風的共同影響，本港風勢會逐漸增強；天文台將視乎本地風力情況，今早日出前考慮改發八號烈風或暴風信號。

　　昨晚八時，「浪卡」集結在香港之南約四百七十公里，向西或西北偏西移動，時速約二十二公里，大致移向海南島一帶。今日吹清勁至強風程度東至東北風，風勢進一步增強，海面有非常大浪及湧浪，漸轉多雲，有幾陣狂風驟雨。

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