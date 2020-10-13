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巴裔婦染疫源頭不明 七月抵港兩度檢測呈陰性

2020-10-13 列印
　　本港昨日新增一宗本地源頭不明個案，患者為一名二十三歲巴基斯坦裔女子，她於七月十一日到港，其間兩度測試均呈陰性。

  患者八月二十七日在廣華醫院產子，由於她當時沒有病徵，院方沒有為她作病毒檢測。患者本月十日因腰痛入院，檢測結果卻呈弱陽性，同時血液驗出有抗體。

　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君指患者可能為早前的輸入個案，但由於到港已有一段時間，不排除她到港後在社區受感染。病人與家人同住深水埗蘇屋邨彩雀樓，其夫及嬰兒須檢疫，又會在該邨派發樣本樽。

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