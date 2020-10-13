  • 2020年10月13日 星期二
  • 26º
  • 74%
熱門： 浪卡8號百佳陳慧琳陳同佳

日報新聞 > 港聞

美股中段升238點

2020-10-13 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二八八二五點，升二百三十八點；納指則報一一八一六點，升二百三十六點。滙控美國預託證券價格見三十一點二二港元，跌零點二三港元；騰訊則見五百六十二點九六港元，升五點九六港元。紐約期金報每盎司一千九百二十八美元，升一點八美元；紐約期油則報每桶三十九點二九美元，跌一點三一美元。









想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd