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澳研究指新冠病毒 可光滑表面存活28天

2020-10-13 列印
　　澳洲國家級科研機構CSIRO在《病毒學雜誌》發表研究結果，指新冠病毒在黑暗的實驗室環境中、室溫保持在攝氏二十度的情況下，可在手機屏幕、玻璃、紙質鈔票等光滑表面上存活二十八天。新冠病毒在光滑、無孔的表面上的停留時間，要比在布料等多孔材料上的停留時間長。研究建議市民要定期洗手及保持表面清潔，咳嗽時用紙巾遮擋，並避免觸摸臉部，降低傳染風險。

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