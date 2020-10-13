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青島六宗確診 均與胸科醫院有關連

2020-10-13 列印
　　山東省青島市累計發現六例新冠肺炎確診病例，及六例無徵狀感染者，均與青島市胸科醫院高度關連。當局對有關密切接觸者和市胸科醫院相關人員進行重點監測，其中九人檢測結果呈陽性，包括八名市胸科醫院在院患者及陪護人員，以及一名患者家屬，當中四例被判為確診病例、五例為無徵狀感染者。青島市已啟動全員檢測方案，目標在五天完成全市檢測。

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