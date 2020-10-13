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﻿「撲克王」﻿超跑撞壆﻿﻿

2020-10-13 列印
■超跑右前輪扭曲損毀並爆裂，司機及同車女友人沒有受傷。
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　　昨凌晨四時許，一輛白色法拉利超跑，沿柯士甸道西駛至尖沙咀警署對開時，五十七歲姓余司機報稱因閃避一輛切線的士失控，越過對面行車線撞行人路石壆，超跑右前輪扭曲損毀並爆裂，司機及同車女友人沒有受傷。警員接報到場時，涉事的士已離開。警方封鎖一條慢線調查，司機通過酒精呼氣測試，調查後案件列交通意外無人受傷處理。肇事超跑事後拖返原廠維修。

　　根據運輸署資料顯示，肇事法拉利登記車主為澳門撲克王俱樂部總裁余加榮，余加榮是玩撲克牌高手，精於德州撲克牌。早年古天樂及劉青雲主演、在澳門拍攝的電影「撲克王」，於○九年上演，正是由余擔任撲克顧問，電影所有撲克牌局場面，余都會跟場教導，他同時在戲中也客串演出一幕片段。肇事法拉利型號為California，二○一○年出廠及首次登記，當時車價約三百三十萬元。

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