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馬會場外投注站 周五起可購六合彩

2020-10-13 列印
　　六合彩投注方法終回復以往情況，馬會昨宣佈，決定於本周五恢復在場外投注站提供六合彩購票服務，會嚴格實施入場限制及防疫措施，以保障顧客及職員的健康及安全，包括進入前須接受體溫檢查，須佩戴口罩，為顧客提供酒精搓手液，並實施適當的社交距離。

　　馬會指顧客也可設定香港賽馬會電子錢包，以使用自助售票機掃描二維碼購買電子獎券，享受方便快捷的無現金購票體驗。

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