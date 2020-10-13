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抗潰瘍藥治新冠 港大發現有效抑制病毒

2020-10-13 列印
抗潰瘍藥治新冠 港大發現有效抑制病毒
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　　港大化學和微生物學團隊研究發現，一種臨牀常用含有金屬鉍的抗潰瘍藥物「枸櫞酸鉍雷尼替丁」（RBC），在倉鼠的感染模型中，與接受瑞德西韋治療的組別對照比較，接受RBC治療受感染動物的新型冠狀病毒載量，明顯降低近一百倍。

  港大醫學院微生物學系教授袁國勇有份領導的研究團隊，指RBC價格遠較瑞德西韋便宜，能減少上呼吸道和下呼吸道的病毒載量，也能緩解與病毒相關的肺炎等炎症，可成為新一種治療新冠病毒的策略。但團隊補充，如果過量食用或胡亂食用，有機會出現副作用。

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