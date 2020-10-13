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「苦主」稱失一半身家 抨康宏絕少交代業績

2020-10-13 列印
■有小股東拉橫額抗議。
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　　康宏環球財務狀況一直是個「謎」，有投資者憂慮公司被除牌而血本無歸。有不願透露姓名的小股東說，投資損失達六位數字，佔其身家一半，斥責康宏接近三年來，絕少交代公司業績，令投資者無所得知公司的財務狀況，剝奪公眾的知情權。

　　該小股東表示，於一七年前投資逾六位數字，買入康宏環球股票，怎料公司出現管理層大地震，爆出涉貪醜聞，公司一七年年尾被停牌，「董事局一直無公開業績和財務狀況，剝奪小股東嘅知情權，發生甚麼事，我哋完全無從得知。」他批評公司面臨除牌，董事局毫無建樹，又指責監管機構對此事不聞不問，「香港作為國際金融中心，點解你會容許上市公司咁做？」

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