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十深喉唾液樣本遺收集站瑪嘉烈醫院致歉

2020-10-13 列印
　　瑪嘉烈醫院發言人昨公佈，職員昨早發現有十個於上周六（十日）提交的深喉唾液樣本，遺留在樣本收集站。該十個深喉唾液樣本原定於同日送至該院化驗室進行冠狀病毒測試。由於有關樣本未有即時送到化驗室處理，為免影響測試結果的準確度，醫院已聯絡所有受影響人士重新提交深喉唾液樣本。院方就事件引致病人不便致歉，已通知醫院管理局，同時將會加強職員培訓。

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