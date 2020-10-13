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海關檢4500隻來源不明大閘蟹

2020-10-13 列印
　　食物安全中心昨指海關截獲一批超過四千五百隻，並無附有相關衞生證明書的大閘蟹，重約七百三十公斤，涉事大閘蟹沒有流出市面，中心正跟進事件。

　　該批來源不明大閘蟹於深圳灣口岸截獲，不符合介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的條款規定。該批大閘蟹沒有流出市面，中心正追查有關產品的來源。根據《公眾衞生及市政條例》，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適宜供人食用。若觸犯可被判最高罰款五萬元及監禁六個月。

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